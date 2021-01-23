"ناسا": إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج "غلوب البيئي"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قررت وكالة ناسا الفضائية، اليوم السبت، إحراز عدد من المدارس بالمملكة أوسمة في برنامج غلوب البيئي العالمي للربع الرابع في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020 م.

ويأتي ذلك بهد تكوين فريق عمل من جميع بلدان العالم من معلمين وطلاب يتعاونون مع علماء البيئة للمشاركة في الدراسات البيئية وجمع البيانات للاستفادة منها على مدى سنوات.

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المدارس التي أحرزت الأوسمة جميعها بالرياض وهي: ثانوية اليمامة ورواد الأمراء الأهلية للبنين، وثانوية عرقه الأولى، والثانوية 116، والثانوية 143 للبنات.

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