شكرا لمتابعة خبر عن محافظ حريملاء يدشن الحملة التوعوية" الخوارج شرار الخلق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

دشن محافظ حريملاء سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري الحملة التوعوية " الخوارج شرار الخلق " .

وقد شاهد محافظ حريملاء عرضاً مرئيًا تناول أهداف الحملة وما تضمنته من برامج تهدف إلى التحذير من الخوارج وبيان خطر تلك الجماعات والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان المسلمين. وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فكر الخوارج، وقيام الرئاسة العامة بواجبها تجاه هذا الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه بما يحقق رسالتها التي توليها كل اهتمام، عبر وسائل توعوية حديثة ومتنوعة .

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد العسيري، أن هذه الحملة المباركة التي حظيت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، تعزز من تحصين المجتمع وتحذر من خطر الخوارج وشرهم وبالذات الجماعات ذات التنظيم والبيعة ومنها تنظيم الإخوان المسلمين وداعش وغيرها .

وحضر اللقاء رئيس هيئة محافظة حريملاء الشيخ وليد بن صالح بن دغيم وعدد من مسؤولي الفرع.