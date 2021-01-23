شكرا لمتابعة خبر عن "العرفي" يحصل على شهادة " المستشار الإئتماني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

اجتاز بتوفيق الله تعالى ، م محمد سالم العرفي ( المصرفي ، الإعلامي و الناشط الاجتماعي ) ” الإختبار المهني " للمستشار الإئتماني ” و المعتمد من ( البنك المركزي السعودي ) ” و حصل على شهادة الإجتياز من البنك المركزي بالتعاون مع الأكاديمية المالية ، بنجاح.

حيث تعد هذه الشهادة الحديثه بالغة الأهمية و بمثابة ” الترخيص ” لمزاولة العمل المصرفي و الاستشارات الإئتمانيه في المصارف السعودية بكل إلمام و إحترافية ، يحصل عليها بعض عاملي المصارف بعد إجتيازهم إختبار البنك المركزي .

و يعد العرفي ، الحائز على عضوية عدة جمعيات منها “عضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية، عضو المجلس السعودي للجودة، عضو الجمعية السعودية للثقافة و الفنون ، عضو اللجنة الإعلامية بمكتب تعليم الصفا و عضو مبادرة العطاء الرقمي و عدة جمعيات أخرى من الكوادر الوطنية المتميزة و المتألقة و الطموحه دائماً و له عدة أنشطة على الصعيد التطوعي و يحظى بإحترام وتقدير الجميع . تهانينا وبالتوفيق دوما.