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"العرفي" يحصل على شهادة " المستشار الإئتماني"

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

اجتاز بتوفيق الله تعالى ، م محمد سالم العرفي ( المصرفي ، الإعلامي و الناشط الاجتماعي ) ” الإختبار المهني " للمستشار الإئتماني ” و المعتمد من ( البنك المركزي السعودي ) ” و حصل على شهادة الإجتياز من البنك المركزي بالتعاون مع الأكاديمية المالية ، بنجاح.

حيث تعد هذه الشهادة الحديثه بالغة الأهمية و بمثابة ” الترخيص ” لمزاولة العمل المصرفي و الاستشارات الإئتمانيه في المصارف بكل إلمام و إحترافية ، يحصل عليها بعض عاملي المصارف بعد إجتيازهم إختبار البنك المركزي .

و يعد العرفي ،  الحائز على عضوية عدة جمعيات منها  “عضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية، عضو المجلس السعودي للجودة، عضو الجمعية السعودية للثقافة و الفنون ، عضو اللجنة الإعلامية بمكتب تعليم الصفا  و عضو مبادرة العطاء الرقمي و عدة جمعيات أخرى من الكوادر الوطنية المتميزة و المتألقة و الطموحه دائماً  و له عدة أنشطة على الصعيد التطوعي و يحظى بإحترام وتقدير الجميع . تهانينا وبالتوفيق دوما.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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