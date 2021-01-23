ثاني حادِثة خلال أسبوع.. وفاة معلم ثانوية بجدة أثناء استعداده لتقديم دروسه عبر “مدرستي”

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توفي معلم بالمرحلة الثانوية بجدة أمس (الخميس) نتيجة تعرضه لنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم الدروس لطلابه عبر منصة “مدرستي”.

ونعت إدارة التعليم بمحافظة جدة؛ معلم مادة الكيمياء أحمد حسن الزهراني، بثانوية عبد الرحمن الداخل، سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.

وعبر عدد من زملاء وطلاب الفقيد عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، لافتين إلى أنه كان مثالاً للمعلم والمربي، ويتسم بالأخلاق الفاضلة.

وأوضحوا أن المعلم الفقيد متزوج وأب لأربعة أبناء، ويعمل في قطاع التعليم منذ أكثر من 20 عاماً، ضَرب خلالها مثلاً في التفاني والتجرد، والحرص على مساعدة طلابه، والتعاون مع زملائه.

يذكر أن الأحد الماضي شهد واقعة مماثلة حيث توفي معلم الحاسب الآلي في ثانوية أبو سفيان الحارث في المنطقة الشرقية، سعد النصر، إثر تعرضه لأزمة قلبية طارئة، وذلك قبل بدء أول دروسه الإلكترونية في الفصل الدراسي الثاني؛ عبر منصة “مدرستي”.

Source akhbaar24.argaam

