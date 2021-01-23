إدانة الطبيبة المُتهمة بالتسبب في وفاة الطفلة “رنا” بجازان.. وهكذا عاقبتها المحكمة

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أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في جازان، حكماً بإلزام الطبيبة المُتهمة بالتسبب في وفاة الطفلة الرضيعة “رنا” بمحافظة العارضة، بدفع دية قدرها 150 ألف ريال لذويها.

وصدر الحكم من الهيئة الطبية الشرعية في جازان وفقاً لـ”سبق”، بعد ثبوت التهمة التي وجهتها أسرة الطفلة إلى الطبيبة التي تعمل بأحد المراكز الطبية الخاصة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، قد أصدرت قراراً قبل نحو عامين، بمنع الطبيبة من السفر لحين انتهاء القضية، التي اتهمت فيها بالتسبب في تأزم حالة الطفلة ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.

Source akhbaar24.argaam

