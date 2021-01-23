استشارية تشرح حالة تسمى “الجمود الفكري” بين الأزواج.. وتوضح خطورتها

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نصحت استشارية علاقات أسرية، الأزواج بالابتعاد عن حالة اجتماعية تسمى بـ”الجمود الفكري”؛ كونها تزيد الأزمات والمشاكل الأسرية.

وأوضحت الاستشارية بالعلاقات الأسرية بسمة جمعة، أن الجمود الفكري هو حالة تجعلك تدور في حلقة مفرغة لأنك تنظر فقط إلى المشكلة وإلى طريقة واحدة ومعتادة للحل، مبينة أنه في هذه الحالة سيخرج الشخص بالنتيجة المعتادة نفسها؛ لأن النتائج الجديدة لا يمكن الوصول إليها بوسائل قديمة.

وأشارت وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجمود الفكري يتسبب في زيادة حدة الروتين والملل والسلبية والفشل في الحياة الزوجية.

وبينت أن مرونة التفكير تزيد من التكيف والتعايش بين الزوجين ومن ثم نجاح الحياة الزوجية بينهما، مبينةً أن النظر إلى الأمور من جميع الجوانب والبعد عن الزوايا الضيقة من أسس نجاح العلاقة الأسرية.

ولفتت إلى أن تلك المرونة تقدم الكثير من البدائل والمسارات والحلول؛ لإنهاء كل المشاكل والأزمات.

Source akhbaar24.argaam

