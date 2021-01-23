صحة جازان تتوسع في عمليات المنظار بالمستشفيات الطرفية

قالت الصحة في جازان، إن فريقًا طبيًّا جراحيًّا نجح في إجراء أول عملية إصلاح فتق إربي لمريض ثلاثيني بواسطة المنظار في مستشفى العيدابي العامّ، كأول مستشفى -بسعة ٥٠ سريرًا- تجري مثل هذه العمليات.

وبينت أن هذه العملية التي أجراها فريق استشاري جراحي تعد باكورة انطلاق لعمليات جراحة اليوم الواحد بواسطة المنظار، وذلك بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بالمستشفيات الطرفية.

الجدير بالذكر بأن صحة جازان قامت مؤخراً بتقليص قوائم انتظار العمليات للمرضى، وذلك بزيادة السعة السريرية في جراحات اليوم الواحد بكل مستشفيات المنطقة.

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