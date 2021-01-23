«المرور» يوضح شرطين لإتمام تفويض المركبة

جدَّد المرور السعودي التذكير بشروط تفويض المركبة، مشيرًا إلى ضرورة توافر شرطين وهما عدم وجود مخالفات على الطرفين، وعدم وجود قيود أمنية على السيارة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّه «ينصّ نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة (2)، بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنَّه لنقل ملكية السيارة الى شخص آخر، يلزم الفحص الفني والتأمين.

وأشار المرور إلى أنَّ المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

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