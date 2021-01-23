لمستويات التجمد.. الحيزان: استمرار انخفاض درجات الحرارة على الشمال

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار تدنِّي درجات الحرارة شمالًا لمستويات الصقيع والتجمد، اليوم السبت.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إنَّ طقس اليوم سيكون مائلًا للدفء وسط النهار إجمالًا وباردًا شمالًا، مع رياح نشطة على قطاع المدينة المنورة والغربية وشرقها وغرب القصيم وجنوب غرب حائل، واحتمالية فرص للأمطار في مكة المكرمة.

وتابع الحيزان، أنَّ سكاكا بمنطقة الجوف سجلت صباح اليوم درجتين تحت الصفر، قائلًا: «مع العلم أنَّ درجة الحرارة في نفس اليوم والتوقيت العام الماضي كانت ٢ درجة مئوية».

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