تعيين محمد بن ناصر بن لبدة وكيلًا لإمارة عسير

أعلنت إمارة منطقة عسير، أنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على ما رفعه وزير الداخلية، بناءً على ترشيح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتعيين محمد بن ناصر بن لبدة، وكيلًا لإمارة المنطقة.

وأشارت إمارة منطقة عسير –عبر تويتر- إلى أنه تم الاحتفاء بوكيل الإمارة، وذلك بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية بمنطقة عسير.

يذكر أن محمد بن ناصر بن لبدة، تقلّد عدة مناصب، منها: سكرتير لأمير منطقة عسير، ومحافظ لأحد المسارحة ومحافظا لأبي

عريش، ومحافظ لصامطة بإمارة منطقة جازان، ومحافظ لمحايل بإمارة منطقة عسير.

كما شارك في عدة مجالس ولجان، من أبرزها المجلس المحلي ولجنة التنمية السياحية ولجنة المشاركة بالجنادرية واللجنة الأمنية ولجنة أصدقاء المرضى ولجنة الدفاع المدني ولجنة التطوير ولجنة صدر الكرامة.

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