«تنمية الحياة الفطرية»: انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.

ووفق بيان نشره المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/3/10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة.

وأضاف: وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كل ابتداء من 1442/6/1هـ.

وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة المقبلة.