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«تنمية الحياة الفطرية»: انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد

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الرياض - محمد عبدالله - يجري التجهيز لتنظيمه وفقًا لنظام البيئة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.

ووفق بيان نشره المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/3/10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة.

وأضاف: وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كل ابتداء من 1442/6/1هـ.

وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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