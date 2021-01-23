تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 23 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يناير 2021، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا، استقر متوسط سعر الريال في البنوك، اليوم السبت، عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، هي بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.24 جنيه في بنك البركة فقط.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

تقليص عجز الميزان التجاري

ونجحت مصر في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر صرف اليورو ثابتا على موقع البنك المركزي، عند نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط الدينار الكويتي، نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.