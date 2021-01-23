سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يناير 2021، لليوم الثاني على التوالي، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، في البنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 23 بنكا منها، التجاري الدولي، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، عند نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني عند نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط الدينار الكويتي، عند نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.