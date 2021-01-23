شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» توضح شروط استيراد طائرات الدرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، شروط استيراد طائرات الدرون، مشيرة إلى أنه يخضع لإجراءين، الأول الفسح مباشرة من الجمرك، والثاني يتطلب موافقة هيئة الطيران المدني.

وذكرت الجمارك أن طائرات التحكم عن بُعد، في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك، بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

وأضافت الجمارك، أنه بخلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها، حيث تتطلب فسح من الهيئة العامة للطيران المدني.