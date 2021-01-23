شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تترقب وصول كميات كبيرة من اللقاحات خلال 3 أسابيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري، أمس الجمعة، أن المملكة سوف تستقبل خلال الـ 3 أسابيع المقبلة كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنه نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة.

وتابعت: "نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".