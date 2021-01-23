شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة مطاردة “المرور السري” لمخالفين في الرياض ليلًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، اليوم السبت، لحظة مطاردة “المرور السري” للمخالفين ليلًا في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية على حسابها في "تويتر"، عددًا من المهمات التي قام بها رجال المرور في الرياض، ومنها ضبط مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي وعدم ترك مسافة كافية بين مركبته والتي أمامه.

كما ضبطت دوريات المرور مخالف آخر بقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا.

ولاحظت الدوريات تجاوز سائق مركبة، السرعة بأكثر من 30 إلى 40 كلم/ساعة، بالإضافة إلى تظليل المركبة برجة تحجب الرؤية.