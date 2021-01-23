شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من خرافة العلاج بالكي ومخاطره على المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم السبت من خرافة استخدام الكي لعلاج بعض الحالات .

وقال "النمر " في حسابه الرسمي على " توينر " أن البعض يلجأ لكي هامة رأس المريض بالشلل النصفي أو بجلطة في الدماغ ثلاث مرات متوهماً علاجه بينما يلحق أضرار خطيرة به .

وأضاف أن وزارة الصحة حذرت منه وهو يسبب تدهور بعد ذلك ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "وأنهى أُمّتي عن الكي " .