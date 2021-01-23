شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وسم "مشهور بالسناب يستهزء بمعاق" يتصدر تويتر في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم "وسم مشهور بالسناب يستهزء بمعاق " خلال الساعات الماضية موقع تويتر في المملكة بعدما قام أحد مشاهير التطبيق بنشر مقطع فيديو عن شخص من ذوي الإعاقة.

وظهر "عبدالله مشايخ" وهو يتحدث مع رجل فقد قدميه مستعرضا قوة إرادة الأخير في العمل، مختتما الفيديو بدعوة الشباب للعمل وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجههم.

وأثار تداول هذا الفيديو الكثير من الجدل ما بين مؤيد له ومعارض، حيث اعتبر البعض أن "مشايخ" يستهزأ بذوي الإعاقة إلا أن آخرين دافعوا عنه مؤكدين أن المشهور لا يقصد من نشر الفيديو الاستهزاء، فيما أكد آخرون أنه كان من الأفضل على مصور المقطع أن يتحدث مع ذوي الإعاقة بشكل أفضل.

وفي نفس السياق، علق عبدالله مشايخ على ردود أفعال المغردين إزاء المقطع الذي تم تداوله بشأنه، أنه صور المقطع بحسن نية وليس كما يدعي البعض بأنه يهدف للاستهزاء بذوي الإعاقة.

وأشار، خلال حديثه لقناة "الرسالة" أنه تفاجئ بانتشار وسم بشأن المقطع الذي صوره، مقدماً اعتذاره لكل من فهم ما يقصد بشكل خاطئ