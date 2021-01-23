الجهني: انتهاء ذروة الموجة الباردة.. وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع المقبل

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مجددًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى انتهاء ذروة الموجة الباردة.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الجهني: انتهت ذروة الموجة الباردة وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها مجددًا، وهناك بوادر منخفض جوي وحالة ممطرة في نهاية الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن موجة البرد الحالية، ستعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن، خاصة أن فصل الشتاء لا يزال في بدايته.

وكشف القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، عن المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة صفرية خلال الأيام المقبلة، وإذا كانت هذه الموجة هي الأخيرة بالشتاء أم لا.

وقال متحدث الأرصاد: «نحن في الثلث الأول من فصل الشتاء.. وباقٍ من فصل الشتاء أكثر من 60 يومًا، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقدر واضح».

وأضاف: «يتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بموجات قادمة من الشمال، وهذه هي الموجة الأقوى حتى الآن، لكن متوقع أن تكون هناك موجات قادمة، وأن تسجل أيضًا درجات حرارة أقل».