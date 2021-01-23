تنبيهات الأرصاد: عوالق ترابية ورياح نشطة على 7 مناطق بالمملكة السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة عوالق ترابية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» والباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، القرى، المندق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة» ومكة المكرمة «الطائف، الخرمة، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، رنيه، ميسان، الجموم، جدة، بحرة، خليص» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب» تشهد عوالق ترابية مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية.

وتشهد مناطق المدينة المنورة «الحناكية، العيص، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، خيبر، بدر» وعسير «بيشة، تثليث» والرياض «السليل، عفيف، وادي الدواسر» هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.