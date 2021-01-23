السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 16417 إصابة جديدة بكورونا



برلين 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 16417 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 879 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 51521 حالة وفاة.

// انتهى //

08:12ت م

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برلين 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 16417 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و122679 حالة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 879 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 51521 حالة وفاة.// انتهى //08:12ت م0007

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