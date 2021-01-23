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برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي رفيع المستوى يبدأ زيارة إلى أوزبكستان السبت

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الرياض - محمد عبدالله - سيتم تدشين مشروعات للطاقة المتجددة وتعزيز العلاقات الثنائية

يبدأ وفد سعودي رفيع المستوى، السبت، زيارة إلى جمهورية أوزبكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشارك في الوفد، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

يُذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدًا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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