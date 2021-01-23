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شقيق معلم توفي قبل إلقاء الدروس عبر «مدرستي» يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

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الرياض - محمد عبدالله - توجه بالشكر لمديرية التعليم بجدة

تُوفي معلم أثناء إلقائه الدروس على طلبته وطالباته عبر منصة «مدرستي»، فيما أكد شقيقه أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، ولم يشكُ من شيء قبل الوفاة.

وكشف شقيق معلم مادة الكيمياء أحمد حسن الزهراني، الذي توفي قبل دقائق من إلقاء دروسه عبر منصة (مدرستي) لطلابه بثانوية عبد الرحمن الداخل بجدة؛ تفاصيل جديدة عن حالة أخيه الصحية.

وقال بندر الزهراني، في مداخلة مع «روتانا خليجية»: «المصاب جلل، والفقد عظيم، والحمد لله على قضائه وقدره.. شقيقي أحمد لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يكن يشكو من آلام قبل الوفاة، لكنه قضاء الله وقدره».

وأضاف: «نشكر كل من تواصل معنا للتعزية، سواءٌ بالحضور أو الاتصال أو الدعاء بظهر الغيب.. وشكر خاص لـ(تعليم جدة) على التواصل والزيارة».

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بجدة، خالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني، الذي توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وذكرت تعليم جدة، عبر تويتر، أن معلم مادة الكيمياء بثانوية عبدالرحمن الداخل بجدة أحمد الزهراني؛ انتقل إلى جوار ربه، أمس الخميس، إثر نوبة قلبية، وهو يستعد لإلقاء الدرس على طلابه عبر منصة (مدرستي)، سائلةً الله –تعالى– له الرحمة والمغفرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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