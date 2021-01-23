السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت موريتانيا 56 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الموريتانية في بيانها ، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16322 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 413 حالةً.

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06:37ت م

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نواكشوط 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت موريتانيا 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 3 وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الموريتانية في بيانها ، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16322 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 413 حالةً.// انتهى //06:37ت م0006

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