شكرا لمتابعة خبر عن علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يوافق اليوم السبت 23 يناير ذكرى رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز -طيب الله ثراه- قبل 6 سنوات.

ونشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة جمعت الملك عبدالله بوالده.

وعلق مبارك بقوله: " في ذكرى رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ".

وأضاف: " زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون فى القلب ما غابوا ولارحلوا، رحمة الله عليهم ".