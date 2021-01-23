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علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل الملك عبدالله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يوافق اليوم السبت 23 يناير ذكرى رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز -طيب الله ثراه- قبل 6 سنوات.

ونشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة جمعت الملك عبدالله بوالده.

وعلق مبارك بقوله: " في ذكرى رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ".

وأضاف: " زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون فى القلب ما غابوا ولارحلوا، رحمة الله عليهم ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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