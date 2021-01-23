شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على توقيع بعض الدول العربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وقال ابن فرحان: " نأمل أن يكون لتلك الاتفاقات، أثر إيجابي في النهاية هي قرار سيادي ونأمل أن تحقق ما نهدف إليه جميعا ".

وأكد وزير الخارجية أن شرط المملكة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: " موعد توقيع اتفاق السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية " .

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