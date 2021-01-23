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الحبيب: 90% من التحرش الجنسي بالأطفال يحدث داخل الأسرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، أنه وفقًا للدراسات فإن 90% من التحرش الجنسي بالأطفال يحدث داخل الأسرة.

وأشار الحبيب إلى أن أكثر الحالات تكن بين الأخ بأخته، ثم يليها الأب بأبناءه وبناته، يليها الأم بأبناءها.

وعن زيادة حالات التحرش بالقصر والأطفال، أرجع الحبيب ذلك لكون الوصول للطفل أسهل من المرأة.

وقال الحبيب: " ممارس الشذوذ نحو الأطفال قد يكون شخصًا طبيعيًا لكن عنده رغبة جنسية والوصول للطفل أسهل، وأحيانا قد يكون شخصية إجرامية سيكوباتية، وهذا يجب أن يعاقب كان من كان حتى لو مريض عقليا لأنه يدرك أن هذا الفعل خاطئ، ربما عقابه يختلف لكن كونه مجنون لا يعفيه من العقاب " .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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