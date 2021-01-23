السعودية اليوم / الصين تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت الصينُ 107 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 88911 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.

// انتهى //

04:59ت م

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شنغهاي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت الصينُ 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 88911 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.// انتهى //04:59ت م0137

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