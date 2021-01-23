

تونس 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2389 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابات في البلاد بلغت 193,273 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6092 حالةً.

// انتهى //

04:02ت م

0136



تونس 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 103 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابات في البلاد بلغت 193,273 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6092 حالةً.// انتهى //04:02ت م0136

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.