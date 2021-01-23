شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نصائح الحبيب لخلق مناعة داخلية ضد "الابتزاز العاطفي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، أن الأم التي لا تعرف كيف تدير طفلها قد يبتزها الطفل، والأم أيضًا قد تبتز أبنائها عاطفيا.

وقال الحبيب: " بر الوالدين ف المجتمعات الجاهلة قد يستخدم للابتزاز العاطفي للأولاد "،مؤكدا أنه يجب خلق مناعة ضد الابتزاز العاطفي.

وعن كيفية خلق تلك المناعة قال الحبيب: " الإنسان في طفولته يكون مركز تحكمه خارجي لانه يكون مبرمج ومصدر معرفته من والديه فقط، لكن من فترة 1 عامًا يبدأ مركز تحكمه داخلي ".

وأوضح الحبيب، أن المقصود بمركز التحكم الخارجي، هو كل ما يتلقنه الطفل من والديه، ومركز التحكم الداخلي يكون باستدعاء ما تعلمه الإنسان في طفولته مسبقا.

وأشار الحبيب إلى أن الطفل من عمر 8 سنوات لـ 12 سنة، يكون مركز تحكمه خارجي، إذا سألته عن أي شيء ينظر لوالديه، لأنه يكون مبرمجًا على ذلك.

وأضاف: " من بعد عمر الـ 12 يصبح مركز تحكم الإنسان داخلي باستدعاء ما تلقاه في عمر الـ 8 سنوات، مثال: " طفل يشاهد التلفاز ويرى والده يصف مسؤول ما بأنه حرامي، فيبدأ يتعلم كل ما شاف مسؤول يقول هذا حرامي " .

وشدد الحبيب على أن الفترة من عمر 8 سنوات لـ 12 هي الفترة الأساسية في تربية الأطفال.

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