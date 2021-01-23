أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أنه «لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية»، نافيًا وجود اتصالات بين المملكة والرئيس السوري بشار الأسد.

وفي مقابلة مع «العربية»، قال وزير الخارجية: «لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية»، مشيرًا إلى أن «المسار الصحيح للأزمة السورية يكون بكتابة دستور جديد عن طريق لجنة صياغة الدستور، وهو ما تدعمه الأمم المتحدة وتدعمه المملكة».

وأوضح وزير الخارجية أنه «إذا تم التوصل إلى تسوية كهذه، سيكون مستقبل سوريا محفوظًا، وسنستطيع البدء بالنظر إلى المستقبل».

وردًّا على تساؤل بشأن وجود اتصالات مباشرة بين المملكة العربية السعودية والرئيس بشار الأسد شخصيًّا؛ قال وزير الخارجية: «لا توجد».

لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية. وليس هناك اتصالات بين #السعودية و #بشار_الأسد.

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي للعربية#السعودية#سوريا@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/erhqqWOJG7 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021

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