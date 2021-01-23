أخبار السعودية اليوم.. 15 استثناءً من ضريبة التصرفات العقارية.. ووالد الرضيعة رنا يكشف تفاصيل صدور حكم بإلزام طبيبة بدفع دية 150 ألف ريال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 22 يناير 2021م ومنها: 15 استثناءً من ضريبة التصرفات العقارية بعد إقرار التعديل الجديد، ووالد الرضيعة رنا يكشف التفاصيل بعد صدور حكم بإلزام طبيبة بدفع دية 150 ألف ريال، والصحة العالمية تمنح «المدينة المنورة» شهادة المدينة الصحية.

بعد إقرار التعديل الجديد.. 15 استثناءً من ضريبة التصرفات العقارية

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، بتعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

متحدث الأرصاد يكشف أكثر المناطق تأثرًا بموجات برد قادمة من الشمال: الشتاء في بدايته

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن موجة البرد الحالية، ستعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن، خاصةً أن فصل الشتاء لا يزال في بدايته.

بعد صدور حكم بإلزام طبيبة بدفع دية 150 ألف ريال.. والد الرضيعة رنا يكشف التفاصيل

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في جازان، حكمًا بإلزام الطبيبة المتهمة في وفاة الطفلة الرضيعة «رنا» بمحافظة العارضة بدفع دية قدرها 150 ألف ريال لذويها.

«النيابة العامة» توضح نطاق اختصاصها في قضايا «الملكية الفكرية»

أوضحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، نطاق اختصاصها في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الصحة العالمية تمنح «المدينة المنورة» شهادة المدينة الصحية

منحت منظمة الصحة العالمية، المدينة المنورة، شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية، بعد أن أكملت جميع المعايير العالمية التي تطلبها المنظمة لتكون مدينة صحية بمفهومها المتكامل؛ حيث تعد المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة يتم الاعتراف بها من قِبل منظمة الصحة العالمية.

القبض على 6 وافدين بالرياض اقتحموا مقار شركات وسرقوا ما تحويه من أموال

أعلنت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات، ومتاجر المعدات الخفيفة، وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها.

تعديلات جديدة على نظام الهيئة السعودية للمقاولين

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط كفالة شخصين

أكد بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، موضحًا شروط كفالة شخصين.

أمانة مكة تغلق أكثر من 40 عربة للفود ترك بالشرائع والعزيزية

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 40 عربة للفود ترك؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.

بالفيديو.. فريق سعودي يجري جراحة نادرة في صرع الأطفال

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في إجراء عملية نادرة في صرع الأطفال على مستوى العالم.

المرور يوجه نصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار

أكد «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

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