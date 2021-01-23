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«النيابة العامة» توضح نطاق اختصاصها في قضايا «الملكية الفكرية»

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الرياض - محمد عبدالله - بينها نظام براءات الاختراع

أوضحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، نطاق اختصاصها في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وفي بيانٍ نشرته على حسابها بـ«تويتر»، قالت: «تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في الأنظمة الآتية: (العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية)».

وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة أهمية «احترام الملكية الفكرية».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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