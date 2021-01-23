السعودية اليوم / مصر تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 748 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المصرية في بيانها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتى اليوم بلغ 160463 إصابة من ضمنهم 125603 إصابات تم شفاؤها، و 8853 حالة وفاة.

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03:20ت م

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القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ، ووفاة 52 حالة جديدة.وأشارت الصحة المصرية في بيانها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتى اليوم بلغ 160463 إصابة من ضمنهم 125603 إصابات تم شفاؤها، و 8853 حالة وفاة.// انتهى //03:20ت م0135

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