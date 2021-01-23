السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 56552 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و753920 إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 215243 حالة وفاة.

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02:22ت م

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ساو باولو 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 56552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1096 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و753920 إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 215243 حالة وفاة.// انتهى //02:22ت م0133

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