شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» : المملكة واجهة التطرف والإرهاب وتسعى لنشر الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دور المملكة الريادي في نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.

وقال معاليه إن المملكة دائماً تسعى لتحقيق السلام في جميع دول العالم، والتسامح حيث إن للمملكة مكانة في قلوب المسلمين، ولها مواقفها في مواجهة التطرف والإرهاب، وتسعى لنشر الوسطية والاعتدال، ورسالة الدين الإسلامي الصحيح.

وأضاف الشيخ السديس أن المملكة لها دورها المشهود في إدانة التطرف والعنف والإرهاب التي تستهدف المواقع الدينية وغيرها حيث إنها تنادي بالحوار والتواصل الحضاري بحواراتها ومبادراتها الفعالة.