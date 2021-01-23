شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة سوسة النخيل الحمراء».. يوم حقلي بـ«زراعة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، يومًا حقليًا بعنوان «حشرة سوسة النخيل الحمراء وطرق إستراتيجيتها»، بمزرعة المواطن «منصور الموسى»، ببلدة الجش.

وأكد مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أهمية البرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية وورش العمل والمحاضرات لخدمة المزارعين والمهتمين.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين وبالتالي جودة وزيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي لهم.

فيما بين مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل بمحافظة القطيف م. بدر الصقر، أهمية هذه اللقاءات، والأيام الحقلية، التي تكمن أهميتها في تذليل العقبات أمام المزارعين والمهتمين في سبيل تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة وذلك بالتعاون المثمر مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والمزارعين.

وحث م. المطيري على أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصاب حسب إستراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.

بدأ اليوم الحقلي بشرح عملي بيَّن من خلاله م. سعيد الناصر طرق العلاج المتبعة في عمليات الفحص والعلاج منذ نشأة البرنامج حتى يومنا الحالي، وأهمية الفحص المبكر، ومعرفة الآفات الحشرية للنخيل، وطرق مكافحتها، وتطرق إلى كيفية استخدام أقراص الفوسفيد الألمنيوم في العلاج المستخدم حديثًا، كما أكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه الأقراص، إضافة إلى تجربة عملية لكيفية استخدامها، ولابد أن يكون عن طريق فني مختص حفاظًا على سلامة الجميع.

من ناحيته، ألقى م. مؤيد الحايك شرحًا موجزًا حول كيفية الفحص والعلاج بالطرق التقليدية باستخدام المطرقة والإزميل وأهمية الالتزام بالنسب المحددة لخلط المبيدات المستخدمة، مع الحرص على أهمية اتباع وسائل السلامة الضرورية.

واختتم اللقاء م. حبيب العقيلي وم. باسم المطرود بتوضيح إحدى الطرق المستخدمة في علاج النخيل المصاب بواسطة جهاز ذي ضغط منخفض.