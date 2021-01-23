شكرا لقرائتكم خبر عن عربة متنقلة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت حملة التبرع بالدم في كورنيش القطيف، التي نظمتها صحة الشرقية، تعزيز المسئولية تجاه المجتمع، وذلك تماشيًا مع دورها الإنساني في مد يد العون ومساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية.

وجاءت هذه الحملة تواصلاً لجهود «الصحة» في نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما استهدفت هذه الحملة، خلال 3 أيام متواصلة، تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم من مواطنين ومقيمين؛ ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم، ومتبرعين دائمين، وليصبحوا مصدر الحياة للمرضى، وعونًا وعطاء للمحتاجين إلى قطرة دم.