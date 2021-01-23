شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 178 مريضا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، أمس الأول، 178 مريضا بمختلف الحالات المرضية.

وراجع عيادات الطب العام 32 مريضا، وعيادة الباطنية 29 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضا، وراجع 19 مريضا عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى، كما تم عمل تحليلين لمريضين بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 11 صورة أشعة لـ 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 123 وصفة طبية.