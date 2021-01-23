شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير خدمات دوائر النيابة بالليث والقنفذة والجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف النائب العام الشيخ سعود المعجب، على سير أعمال دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، وافتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرمة.

النائب العام

واستمع النائب العام في زياراته، على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لشرح مفصل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى بعددٍ من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، موجهًا باتخاذ ما يلزم حيالها.

والتقى «المعجب» بموظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.