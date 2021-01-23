شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11620 مادة و77 موقعا انتهكت «الملكية الفكرية» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام 11.620، مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الإلكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية، والمصنفات المطبوعة «خدمات الطالب»، في حملات تفتيشية استهدفت المحال التجارية بعدد من مناطق المملكة، خلال شهر يناير 2021م.

وانطلقت الحملة من خلال إجراء عمليات المسح الأولية بإجراء أكثر من 440 زيارة من المتسوق الخفي للمناطق المستهدفة وتم تحديد المنشآت التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية والمصنفات التي يحظر بيعها أو استغلالها بأي شكل وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

وشنت الهيئة حملة موازية لتفتيش المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع الإلكترونية المنتهكة الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع ونتج عن هذه الحملة زيارة أكثر من 355 موقعا إلكترونيا ثبت انتهاك 77 موقعا منها لأنظمة الملكية الفكرية وتم بناء على ذلك حجب تلك المواقع.

وجاءت الحملة امتدادا للجولات الميدانية الدورية التي يقوم بها مفتشو الملكية الفكرية على المنشآت التجارية التي تستخدم في مزاولة نشاطها أيا من المصنفات الفكرية.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksa والبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.