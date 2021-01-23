شكرا لقرائتكم خبر عن 81 ألف مستفيد من «إرادة» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 81918 شخصًا من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال عام 2020م، وبلغ إجمالي عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية 50858 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات قسم الطوارئ للمجمع 31060 مراجعًا، بينما تم تنويم 2294 مريضًا، وخروج 246 منهم بعد تلقي الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية اللازمة.

وسجلت الفرق الميدانية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في المجمع 10773 زيارة منزلية استفاد منها 802 من المرضى، كما قدّم المجمع خدماته الاجتماعية لـ25744 مستفيدًا، بينما استفاد من خدمات التأهيل الطبي النفسي للمجمع 4368 مريضًا، والخدمات النفسية 4135 مريضًا، كما قدّم مركز الاستشارات الأسرية خدماته لـ 12573 مستفيدًا خلال العام المنصرم.

وبلغت ساعات التطوع للمشاركات المجتمعية لمجمع إرادة والصحية النفسية بالرياض 287 ساعة طوعية، فيما بلغ عدد حضور الأنشطة التدريبية 23903 مستفيدين، منهم 684 متدربًا من المستفيدين الخارجيين.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني أن المجمع حقق مؤشرات أداء مختلفة، حيث بلغ متوسط مدة انتظار المرضى في الطوارئ 20:22 دقيقة، ومتوسط مدة تنويم المرضى 47 يومًا، بينما بلغت نسبة إعادة التنويم خلال 90 يومًا فقط 7%، مؤكدًا أن العام الماضي 2020 شهد الكثير من الإنجازات، حيث حصل المجمع على شهادة الآيزو 9001- 2015 في الصيانة العامة كأول مجمع صحة نفسية في المملكة يحصل على هذه الشهادة، كما حصل المجمع على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تمّ تنفيذ مشروع التواصل مع المرضى وأسرهم عبر الرسائل الخاصة في تطبيق «تويتر».