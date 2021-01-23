شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مذكرات شراكة لـ «المسؤولية الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية 8 مذكرات شراكة مع عدد من الشركات في القطاع الخاص، شملت عقود توظيف ومقاعد تدريب وخدمات مكتبية وعلاجا بالمجان وخصومات كبرى وجميعها تستهدف مستفيدي فرع الوزارة.

وتخطى إجمالي المذكرات حاجز الـ «36» مذكرة شراكة، مما يعكس تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توطين الوظائف والوصول إلى تقديم أجود الخدمات للمستفيدين، وللمساهمة في تحقيق أهداف التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين، وتخلل اللقاء الذي جمع أكثر من 8 شركات من القطاع الخاص عرض مرئي قدمه مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد، وكذلك فتح نقاش عام تخلل برنامج مراسم توقيع الشراكات، متضمناً العمل على إنهاء جميع التحديات والسعي إلى تحقيق المتطلبات للمسؤولية الاجتماعية للشركات بما يتوافق مع الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل، على ما تتسم به العلاقات اليوم بين إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع ‏الوزارة مع قطاع الأعمال من تميز على كافة المستويات، وذلك في إطار ما يربط الطرفين من تعاون مشترك في مجال خدمة المجتمع من خلال القطاعات غير الربحية والحالات التي ترعاها الوزارة فهي تجد كل الدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله، وأشار المقبل إلى أنهم يسعون دائما إلى توسيع العلاقات مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة، واستمرارية تضافر الجهود بما يحقق الدعم والمساندة للمستفيدين في المنطقة.