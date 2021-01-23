شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل تقاطع «الجامعة» و«القصور» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الشئون الفنية أعمال السلامة المرورية بمدخل حي الجامعة وحي القصور أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك بعد توسعة وتطوير وتأهيل التقاطع.

ورفعت إدارة النظافة ضمن أعمالها اليومية المخلفات من الأراضي الفضاء بمدينة الظهران، إضافة إلى إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكانت البلدية ضبطت خلال جولاتها المستمرة على المطاعم والكافيهات مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وعدم وجود البطاقة التعريفية عليها، كما لوحظ وجود بعض الأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز الطعام غير صالحة للاستخدام وبحالة غير جيدة.