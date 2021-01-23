شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» ترفع كفاءة 31 طريقا زراعيا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية حاليا على تحسين وإصلاح ٣١ طريقا زراعيا بمحافظة الأحساء ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتحسين عدد من الطرق الزراعية داخل الواحة.

وبين مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة م. أحمد الغامدي لـ«اليوم» أن المشروع يستهدف رفع كفاءة ما يقرب من 117 كم من الطرق الزراعية داخل واحة الأحساء، بالإضافة إلى تنفيذ الازدواج بالجزء المتبقي بطريق الديوان من دوار سلطانة حتى جسر بني معن بطول ٢.٩ كم وتنفيذ الازدواج بالجزء المتبقي من طريق سلطانة من دوار قرية الجرن باتجاه قرية الشقيق بطول ٣.٩ كم.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال صيانة السطح الإسفلتي بطرق الشرق بطول ٢.٥ كم - الأفري كولا بطول ٤.2 كم - الشعبة بطول ٢.٠ كم - هيئة الري والصرف بطول 6.9 كم، القرين 1.0، البراهيم 2.3 كم، المطيرفي 9.9 كم، الدواجن 2.6 كم، المزاوي 3.0 كم، الرميلة 4.7 كم، الطرف 3.69 كم، سلطانة القائم 5.0 كم، الطرف 3.73 كم، الرميلة الجنوبي 2.5 كم، وتنفيذ أعمال السلامة الدهانات وعيون القطط بطرق الشرق، الأفري كولا، المطيرفي، الدواجن، سلطانة، الشعبة وجار استكمال تنفيذ أعمال السلامة، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا على طريق الديوان القائم بالاتجاهين بطول 7 كم.

وأوضح الغامدي أن أعمال ازدواج طريق الديوان وسلطانة لم يتم البدء فيها لوجود عوائق لعدد من الجهات الخدمية، مضيفا إنه جار التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الخدمية لإزالة وترحيل خدماتهم بالسرعة المطلوبة للبدء في تنفيذ الأعمال.