شكرا لقرائتكم خبر عن توعية المصلين بالاحترازات في الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة جولات توعوية ورقابية في مدينة الجبيل الصناعية، لتوعية المصلين بالتقيد بالاشتراطات الوقائية وعدم التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.

يذكر أن وزارة الصحة تجدد يوميًّا مناشدتها للجميع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتدعو الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.