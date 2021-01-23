شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكشف عن الحالة الصحية للمعلم المتوفى أمام طلابة عبر "مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف شقيق معلم الثانوي، الذي توفي أمس في جدة بنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم دروس الكيمياء عبر منصة "مدرستي"، عن وضع شقيقه الصحي.

وقال شقيق المعلم إن شقيقه أحمد الزهراني لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة نهائيًّا، ولم يكن يشكو من شيء قبل وفاته، وأن ما حدث هو قضاء الله وقدره.

ووجه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة لتقديم واجب العزاء، ومكتب تعليم جدة، الذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.