شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "السلمي" يوضح حكم تناول العامل للقهوة والشاي والطعام من مال الشركة التي يعمل بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم عمل القهوة والشاي من مال الشركة التي يعمل بها المرء.

وذكر، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أنه يجوز للمرء أن يفعل ذلك بشرط أن يأخذ فقط ما يشبع احتياجاته اليومية دون التجاوز بأخذ المزيد وإخراجه إلى خارج مكان عمله.

وشدد على من يعمل في الدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة بأن يأخذ فقط ما يلبي حاجته الطبيعية من طعام أو ما يساعده على إنجاز عمله مثل شحن الهواتف في أماكن العمل .