شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحد منسوبي الخطوط الجوية يصف شعوره بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد أحد منسوبي شركة الخطوط الجوية السعودية ،فهد الولي، بتنظيم منسوبي الصحة لسير عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أنه سافر إلى العديد من دول العالم لكنه لم يرى خدمات صحية سلسة كالتي تقدمها المملكة.

وعبر عن سعادته بما وجده من حسن تعامل أثناء تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، مقدما الشكر لكل المسؤولين من منسوبي الصحة.