شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو: الضويان: لا يمكن العيش في مدن المملكة بدون سيارة لهذه الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت ضي الضويان رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري أنه لا يمكن العيش في المدن بالمملكة بدون سيارة .

وأوضحت الضويان أنه لايمكن ممارسة الحياة اليومية بدون المركبة وذلك بسبب أن المدن بالمملكة تواجه تحديات عدة أبرزها انفصال للنسيج العمراني ، وعدم وجود هوية عمرانية للمدن ، وقلة وسائل المواصلات العامة.

وأضافت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري أن المملكة تسعى لمواجهة التشوه البصري في المدن .